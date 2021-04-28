Son dakika haberi... İşte tam kapanmada dikkat çeken 5 detay: Suistimallerin önüne böyle geçilecek...

3 İKAMET İZİNLİ VEYA KORUMADAKİ YABANCIYA DA YASAK: Önceki kısıtlamalarda en çok suistimal edilen konulardan biri olan yabancı pasaportluların dışarıda olmasının bu düzenlemeyle önüne geçiliyor. Muafiyet sadece turistik faaliyet için Türkiye'de bulunanları kapsayacak.

Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.