SON DAKİKA HABERİ! Köydeki altın keşfi arsa fiyatlarını uçurdu... "20 yıl yetecek rezerv var"

100 bin lira olan tarlama bir anda 150 bin lira vermeye başladılar. Ben de durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşların da bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor.