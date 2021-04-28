SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor

SPUTNİK V'DE İLK SEVKİYAT MAYIS'TA



Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı.İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek.Bu aşı ülkemizde de üretilecektir.

Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak. Yerli gücümüz,yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır.

YERLİ AŞIDA GERİ SAYIM

Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır.