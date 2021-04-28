SON DAKİKA HABERİ: Sağlıkçılar ‘Yüzümüz gülecek’ diyerek tarih verdi! 4. aşı da böyle müjdelendi!

EN KISA SÜREDE...

Çin'den gelen inaktif aşı Sinovac'ın yanı sıra Alman aşısı olarak bilinen BioNTech'in (mRNA aşısı) de uygulanmasına başlandı. Son olarak da Rus aşısı Sputnik V'nin hızla Türkiye'ye getirilmesi ve üretiminin de yapılması için anlaşmaya varıldı.





Sputnik V aşısının önce ithal edilmesi, mümkün olan en kısa süre ise Türkiye'de üretiminin yapılması planlanıyor.