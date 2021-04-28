SON DAKİKA HABERİ: Sağlıkçılar ‘Yüzümüz gülecek’ diyerek tarih verdi! 4. aşı da böyle müjdelendi!

Son dakika haberi:Tam kapanma kararı başhekimler ve sağlık uzmanları tarafından memnuniyetle karşılandı. 17 günlük tam kapanma kararını SABAH'a değerlendiren sağlıkçılar, umutlu olduklarını vurguladı. İşte uzman isimlerin açıklamaları...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş: Mayıs sonunda yüz güldürücü bir tablo görebiliriz. Tam kapanma ve kitlesel aşılamayla salgını bitirebiliriz. Gelinecek nokta turizm sektörüne de olumlu şekilde yansıyacak.
Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit: 10-15 gün içerisinde mevcut düşüş daha da hızlanacaktır. Bu yasakların etkisiyle bayramdan sonra asıl bayramı yaşayacağız diye düşünüyorum.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: Kapanma dönemini eğer başarılı bir şekilde vatandaşımıza da uygulatabilirsek yazın büyük bir rahatlama sağlayacağız.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın: Ramazanı ve bayramı dahil ederek kısıtlama kararının alınması bulaşı zincirinin kırılması, hastane yoğunluğunun azalması için doğru bir karar. Aşılanmamızı da artırırsak hedeflere ulaşmak zor değil.
'HAZIRAN SONUNDA 40 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA OLACAK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayına kadar vaka sayında 10 binin altına inileceğini umduğunu belirterek, "Haziran sonuna kadar 40 yaş üstünü aşılamayı hedefliyoruz. Sputnik aşısı için de rakam belli bir iki güne netleşecek. Kaç milyon dozluk sözleşme yapılacağı bir iki güne netleşecek. Hangi aşıyı bulabilirsek bir an önce olalım" dedi.
'DENETİMLER EN ÜST SEVİYEDE'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin yetkilileriyle bir araya gelerek, kapanma tedbirlerini değerlendirildi. Soylu, kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız" dedi. Mali müşavirlerin, muhtarların muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca halkın mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi. Bakan Soylu, tekel bayilerinin de kapalı olduğunu kaydetti.
EN KISA SÜREDE...
Çin'den gelen inaktif aşı Sinovac'ın yanı sıra Alman aşısı olarak bilinen BioNTech'in (mRNA aşısı) de uygulanmasına başlandı. Son olarak da Rus aşısı Sputnik V'nin hızla Türkiye'ye getirilmesi ve üretiminin de yapılması için anlaşmaya varıldı.
Sputnik V aşısının önce ithal edilmesi, mümkün olan en kısa süre ise Türkiye'de üretiminin yapılması planlanıyor.
ABD aşısı olarak bilinen Moderna'nın da Türkiye'ye getirilmesi, hatta burada üretimi için özel sektörün devreye girdiği ve bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi. En kısa sürede BioNTech gibi mRNA aşısı olan Moderna'nın da devreye sokulması için çalışılıyor.
Dilan KAYA- Özgür ÖZDEMİR / SABAH- Burak Erdem ÇELİK - Erdem ANILAN - ZÜBEYDE YALÇIN / ANKARA