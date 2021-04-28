Son dakika haberi: Ünlü borsa spekülatörüne kripto para şoku! 10 milyon dolarlık pazarlık ortaya çıktı

DÜRÜMCÜDE PAZARLIK

Borsadaki hisse senetleriyle ilgili spekülatif yorumları sosyal medyadaki 'Umut Sarı' adlı hesabıyla yapan Gürban, 2018'de kısa adı 'TWS' uzun adı 'Energy 27' bir token (Blockchain ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlık) çıkardı. Bunu piyasaya sürmek için bir platforma ihtiyaç duydu. O arada Sistemkoin'cileri buldu. Sistemkoin yetkilileriyle irtibata geçen Gürban, şirketin sahipleri ve çalışanlarını Gaziantep'e davet ederek, misafir etti.