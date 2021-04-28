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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!
Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:53

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

DHA
Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

'de bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısında işçiler tarafından lahit mezar kapağı bulundu. Polise haber verilmesi üzerine inşaat alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insan kemikleri bulundu. Bölgede arkeologlar inceleme başlattı. Buluntuların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Kayseri'de inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, gözyaşı şişesi ile kemik parçaları bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun alanda inceleme yaparken, kazı çalışması durduruldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde apartman inşaatında temel kazası yapan işçiler, lahit mezar kapağı buldu. İşçiler, durumu polise bildirdi. Gelen polis, kazı alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastladı. Bunun üzerine inşaat alanı çevresine şerit çekildi, kazı çalışmaları durduruldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki arkeologlar da alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede lahit kapağı ve gözyaşı şişesinin Roma dönemine ait olabileceği belirlendi. İnşaat çalışması tutanak tutularak sonlandırıldı. Bulunan eserlerin müzeye götürüleceği bildirildi.

Öte yandan aynı sokak üzerinde 2018 yılının Mart ayında bir oto yıkama firmasının bahçesinde yapılan kaçak kazıda da benzer şekilde lahit bulunmuş, mezar içerisinde gözyaşı şişesi, kafatası ve bilezik çıkmıştı

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Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!
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