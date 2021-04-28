SON DAKİKA! İstanbul'da dehşet! Genç kadın, 72 yaşındaki komşusuna kabusu yaşattı...

ANAOKULU EĞİTMENİ KOMŞU TUTUKLANDI



Hastanede tedavi sürerken kısa süre sonra kendine gelen Gülcemal Coşar kendisine bunu yapanın komşuları Gözde A. olduğunu söyledi. Polise haber verildi. Polis, kısa sürede anaokulu eğitmeni Gözde A.'yı gözaltına aldı. Gözde A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sorguya alındı. İlk ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O kadını en son aylar önce gördüm" dediği ileri sürülen anaokulu eğitmeni Gözde A. tutuklandı. Yaşlı kadının tedavisi sürüyor.