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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:04 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:54

SON DAKİKA! 'da dehşet! Genç kadın, 72 yaşındaki komşusuna kabusu yaşattı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! İstanbul'da dehşet! Genç kadın, 72 yaşındaki komşusuna kabusu yaşattı...

Son dakika haberi... Tüyler ürperten olay Bağcılar'da meydana geldi. Anaokulu eğitmeni olan Gözde A. isimli kadının, 72 yaşındaki komşusunu boğmaya ve yakmaya çalışıp bilezikleri ile altın kolyesini aldığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Gözde A. tutuklandı

İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gülcemal Coşar (72), önceki gün kızına telefon ederek, "Ölüyorum kızım hemen gel" dedi. Hemen annesinin evine koşan kızı, annesini evde yanıklar içinde buldu. Yaşlı kadın için hemen ambulans çağrıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı kadının kollarındaki bileziklerin ve altın kolyesinin olmadığı fark edildi.

ANAOKULU EĞİTMENİ KOMŞU TUTUKLANDI

Hastanede tedavi sürerken kısa süre sonra kendine gelen Gülcemal Coşar kendisine bunu yapanın komşuları Gözde A. olduğunu söyledi. Polise haber verildi. Polis, kısa sürede anaokulu eğitmeni Gözde A.'yı gözaltına aldı. Gözde A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sorguya alındı. İlk ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O kadını en son aylar önce gördüm" dediği ileri sürülen anaokulu eğitmeni Gözde A. tutuklandı. Yaşlı kadının tedavisi sürüyor.

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SON DAKİKA! İstanbul'da dehşet! Genç kadın, 72 yaşındaki komşusuna kabusu yaşattı...
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