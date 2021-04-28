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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:39

: 'de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!

AA
Son dakika: Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!

haberi:'nin Keskin ilçesinde acı bir olay yaşandı. Kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu anne hayata gözlerini kapadı. Baba ve 5 aylık bebek ise yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Mustafa Ö. (41) idaresindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 35. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Nahide Ö'nün (37) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile 5 aylık Hiranur Ö. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Nahide Ö'nün cesedi, Kırıkkale ve Keskin belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Son dakika: Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!
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