Son dakika... Melek İpek SABAH'a hayallerini anlattı: Tıp Fakültesi'ne hazırlanacağım...

ÖNCELİĞİ İKİ KIZIMIN EĞİTİMİ: Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde Tıp Fakültesi'ne girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi. Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkürler.