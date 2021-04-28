Son dakika: NASA'nın yarışmasında birinci olmuştu... Van Gölü için flaş karar!

HAZIRLANAN EYLEM PLANI TAMAMLANDI

Tüm bu görüşmeler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer bakanlık ve il müdürlüklerinin katkıları, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki yerel yönetim çalışmaları ile bölgesel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hazırlanan eylem planı tamamlandı.