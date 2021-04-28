Son dakika! Thodex vurgununda flaş gelişme! Ağabeyi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi

Arnavutluk'ta gizlendiği eve baskın yapılan ancak henüz yakalanamayan şüpheli Faruk Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yöntemleri konusunda daha ayrıntılı sorgulandığı öğrenildi.