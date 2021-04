Sri Lanka şehidi Yiğit Ali okulda yaşayacak!

Sri Lanka'da terör saldırısında arkadaşı Serhat Nariçi ile birlikte şehit olan mühendis Yiğit Ali Çavuş'un adı memleketinde inşa edilen okulda yaşayacak. Genç mühendisin çalıştığı şirket tarafından yaptırılan okul Adıyaman Valiliği'ne teslim edildi.



21 Nisan 2019'da Sri Lanka'nın ticari başkenti Kolombo ve diğer şehirlerdeki terör saldırılarında 290 kişi hayatını kaybetti. ABD Konsolosluğu binasının inşaatında çalışan, her ikisi de Adıyamanlı olan mühendisler Yiğit Ali Çavuş ile Serhat Nariçi de saldırılarda hayatını kaybetti. İki mühendisin anısını yaşatmak için okul yaptırma kararı alındı.





Ocak ayında imzalanan protokolün ardından başlayan okul inşaatı tamamlandı. Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi, Adıyaman Valiliği'ne teslim edildi. Barbaros Mahallesi'nde 10 bin metrekarekarelik alana 24 derslikli olarak inşa edilen okulda, resim ve müzik dersliği, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı, basketbol sahası ve idari salonlar bulunuyor.



SABAH'a konuşan baba Mehmet Çavuş şunları söyledi: "Yiğit Ali'nin adını yaşatacaklarını söyledikleri an acımızı hafifleten en güzel hediye olmuştu. İnşaatın her aşamasını yakından takip ederek modern, sağlam bir okul yaptılar. Bu okulda gençlerimiz okuyacak. Oğlumuz Yiğit Ali gibi yeni mühendisler, yeni doktorlar, yeni avukatlar, yeni öğretmenler yetişecek. Bu gençler devletine, milletine hizmet edecek. Adıyaman'a her gittiğimizde oğlumuzun mezarının yanı sıra bu okulu da ziyaret edeceğiz. Bu duyarlı davranış takdire şayan. Devletimizle birlikte o günden beri bizi yalnız bırakmadılar. Evladımızla aynı kaderi paylaşan Serhat Nariçi kardeşimiz için de önümüzdeki yıl Gölbaşı ilçemizde onun adının yaşatılacağı bir okul yaptıracakları haberini aldık. Bu bizi ayrıca mutlu etti.





"ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLMESİ BİZLERİ ONURLANDIRDI"



Terör saldırısı nerede yaşanırsa yaşansın şiddetle kınadıklarını dile getiren acılı baba Mehmet Çavuş; "Ortada hiçbir sebep yokken, hiçbir şekilde suçu günahı olmadığı halde hain bir terör saldırısında 27 yaşında bir babayiğit evladını toprağa vermek. Bu acı anlatılamaz. Devletimizin her türlü imkanları seferber etmesi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla evlatlarımızın şehitliğe defnedilmesi ailece bizlerin acısını dindirmiştir, onurlandırmıştır." diye konuştu.