Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanık özür diledi

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lira paralarını almıştı. Akyol ve oğlunun şikayeti üzerine tutuklanan 3 sanık hakkında dava açılmış, sanıkların parayı iade etmeleri üzerine Akyol ve oğlu şikayetlerinden vazgeçmişti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret cezaevinden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı. Müşteki Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol ile avukatları ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında Taha Akyol'a yönelik "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan savcılığın yeni bir iddianame hazırladığını belirterek, yeni iddianamenin mevcut dava ile birleştirilmesine karar verdiklerini bildirdi.

"PİŞMANIM, ÇOK ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Daha sonra savunması alınan sanık Ersin Deli, "Büyük bir hata yaptığımı biliyorum. Pişmanım, çok çok özür diliyorum. Parayı polislere teslim ettim ve zararı giderdim. Diğer sanık Engin Kaya parayı bana bırakmıştı. Ben de Küçükçekmece'deki bir kahvehanenin havalandırma boşluğuna koymuştum. Polislere yerini söyledim ve teslim ettim" dedi.



Sanık Ersin Deli, kendisini "Kemal" adlı bir arkadaşının parayı almaya yönlendirdiğini ve Engin Kaya ile birlikte parayı almaya gittiklerini ancak uzakta durduğunu söyledi.

"PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Mahkeme başkanı bu suçu neden işlediklerini sorunca sanık, "Paraya ihtiyacımız vardı, sıkıntı içindeydik. Engin Kaya aradı, Şişli'ye gittik. Para dolu poşeti Engin aldı, ben de arkasından gittim. Taksiye binip Küçükçekmece'ye geçtik" diye konuştu.



Sanık Ersin Deli, Engin Kaya'nın poşetin içinden 15 bin lira aldığını, geri kalan 320 bin liranın da müştekilere teslim edildiğini anlattı.



Sanığın avukatı da müvekkilinin tüm parayı teslim ettiğini, müştekilerin de şikayetten vazgeçildiğini belirterek, pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENECEK

Savunması alınan diğer sanıklardan Engin Kaya da yaptığına pişman olduğunu söylerken, Halil Beyret suçlamalarla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve gözaltı işleminde bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.