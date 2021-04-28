Tam Kapanma öncesinde TEM’de uzun araç kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Alınan karar gereği akşam 19.00'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirler arası yolculuklara da kısıtlama getirilecek.Akşam 19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu ve TEM Otoyolu'na bağlanan yollarda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Özellikle Anadolu yakasında Ankara istikametinde erken saatlerden itibaren yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.Avrupa yakasında ise TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde köprü girişlerinde trafik yoğunlaşmaya başladı.