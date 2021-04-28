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Giriş Tarihi: 29.4.2021 06:28

Tam Kapanma öncesinde TEM’de uzun araç kuyruğu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tam Kapanma öncesinde TEM’de uzun araç kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlatıp 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde İstanbul’dan çıkışlar sürüyor. Kapanma öncesinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler ve TEM Otoyolu’na çıkan yollarda araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Alınan karar gereği akşam 19.00'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirler arası yolculuklara da kısıtlama getirilecek.

ANADOLU ÇIKIŞINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Akşam 19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu ve TEM Otoyolu'na bağlanan yollarda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Özellikle Anadolu yakasında Ankara istikametinde erken saatlerden itibaren yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

KÖPRÜ İSTİKAMETİNDE YOĞUNLAŞMA
Avrupa yakasında ise TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde köprü girişlerinde trafik yoğunlaşmaya başladı.
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Tam Kapanma öncesinde TEM’de uzun araç kuyruğu
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