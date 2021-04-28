Tam kapanma öncesinde yollar kilitlendi parklar dolup taştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'dan göç başladı. Yaklaşık 300 bin kişinin istanbul'u terk edeceği tahmin edilirken, şehirlerarası otobüslerde yer kalmadı. İnsanlar Kaymakamlıklara hücüm ederek izin için başvuruda bulundular. Kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

D- 100 karayolunda ve TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 76'ya kadar yükseldi. Araçların durma noktasına geldiği görüldü. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

PARKLAR DOLUP TAŞTI



Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası 17 gün evlerinden çıkamayacak olan İstanbullular havanın güzel olmasını fırsat bilerek parklara akın ettiler. Maçka Parkı'nda binlerce vatandaş, yeşilliklere uzanarak kısıtlama öncesi keyfini yaşadı. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki maske mesafe ve hijyene dikkat edilmedi.