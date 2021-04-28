Tıp Fakültesi için hazırlanacağım

Antalya'da, geçen 8 Ocak'ta evlerinde kelepçeli çıplak işkence yapan eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vuran Melek İpek (31), önceki günkü duruşmada, meşru savunmadan tahliye edildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, ilk geceyi kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) ile hasret gidererek geçirdi. Sabah kalkar kalmaz şalvarını giyip işe koyulan Melek İpek, SABAH'a hayallerini ve umutlarını anlattı,Hayat ileriye doğru akar, geriye doğru anlaşılır. Çok acı çektim ancak ileriye bakmak zorundayım. Yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan tıp fakültesine girmek için sınavlara hazırlanacağım. Cezaevinde hep içimde umut vardı. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş.Şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum. Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve baba özlemini çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı yatakta uyuyarak geçirdim. Sabah ailece kahvaltı yapmak inanılmaz bir mutluluk verdi. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem.Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde Tıp Fakültesi'ne girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi. Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkürler.2015'TE şiddet uygulayan kocasını boğuşma sırasında tabancayla öldüren ve 11 ay sonra kefaletle tahliye olan Çilem Doğan (30), Melek İpek'in tahliyesiyle ilgili "Karardan dolayı mutluluğum tarifsiz. Kızlarına sarıldığı an kendimi gördüm, çok rahat uyudum"dedi.