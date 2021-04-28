Tokat’ta kaybolan 1 buçuk yaşındaki Süleyman aranıyor

Çat beldesinin Seküdağ yaylasında hayvancılıkla uğraşan Süleyman ve Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 1 buçuk yaşındaki Süleyman Yıldırım kayboldu. Anne ve babasının ağıla hayvanları aldığı sırada kaybolduğu öğrenilen çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Ağıl önünde çocuğun olmadığını fark eden anne ve baba kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Ancak küçük çocuk bulunamadı. Ailesi tarafından çocuğun bulamaması sonucu durum Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belde sakinleri, AFAD ve jandarma ekipleri 1 detektör köpek ve termal kameraya sahip Skyranger Drone ile çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Çocuğun ormanda uyuyakalma ihtimalinin de düşünüldüğü kayıp vakası ile ilgili arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"AFAD EKİPLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Saat altı buçuk aralarında yaylada bir çocuğun kaybolduğu duyumunu aldık. Çat Belediyesi Başkanlığı olarak köylümüz Çatlılar hep beraber buradayız. Jandarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, hepsinden Allah razı olsun. Görevimizi yapıyoruz, arıyoruz. Ama arazi şartları zor orman olduğundan dolayı" dedi.

"ALLAH'IN İZNİYLE BULACAĞIZ"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ise "Babası köyümüze bir haber saldı. Bizde halkımıza haber verdik. Saat 18.30 sıralarında evinin önünde, yaylasının önünde olduğunu söyledi. AFAD arkadaşlar, jandarma arkadaşlarımızla beraber aramaktayız ama Allah'ın izniyle bulacağız. Süleyman Yıldırım baba adı. Kaybolan çocuğumuzun adı da Süleyman Yıldırım" dedi.