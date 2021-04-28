Son dakika: TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılamışlardı! 'Vatanını ve milletini seven insanlarız.' dediler

'YANLIŞ ANLAŞILDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Adliyede savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö., 'Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı'nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık, kesinlikle söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur.' şeklinde konuştu.