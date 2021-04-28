Son dakika: TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılamışlardı! 'Vatanını ve milletini seven insanlarız.' dediler

Son dakika haberi... Şüpheliler K.Ö. ve N.Y. TikTok isimli sosyal medya uygulamasında 'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' başlığı adı altında bir video paylaştı. Söz konusu videoda pasaportu bardakaltı, fırın eldiveni ve kitap ayracı gibi eşyalara benzettikleri için gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
'YANLIŞ ANLAŞILDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'
Adliyede savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö., 'Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı'nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık, kesinlikle söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur.' şeklinde konuştu.
'VATANIMIZI SEVEN İNSANLARIZ'
Şüpheli N.Y. ise suç kastının olmadığını, videoyu pandemi döneminde çektiklerini ifade ederek 'Vatanını ve milletini seven insanlarız'' dedi. Savcılık, şüphelileri 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkmamak ve güvence miktarını ödemek şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
ŞÜPHELİLERE ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Mahkeme, şüpheliler K.Ö. ve N.Y. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verirken güvence bedelini yatırmak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasını ise reddetti.