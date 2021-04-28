Türkiye'nin melekleri

Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen kadın cinayetleri haberleri yürekleri dağlarken Antalya'dan sevindirici haber geldi. 14 yıl boyunca kendisine her türlü işkencede bulunan kocasını bir gece öldürmek zorunda kalan ve sonrasında ceza evine konulan 36 yaşındaki Melek İpek nihayet tahliye edildi. İpek'in özgürlüğüne kavuşması kamuoyunda sevinçle karşılandı.

ÇIRILÇIPLAK İŞKENCE

Antalya'da Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Sürecin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi.

18 YILLIK ZULÜM

Melek İpek'in yaşadığı zulmün bir başka örneği Zonguldak'ta da yaşanmıştı. 2015 yılında Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde, geçen yıl 8 Ocak'ta eve alkollü gelerek kendisine şiddet uygulayan 18 yıllık eşi 38 yaşındaki Muhammet Ali E'yi boğarak öldüren 36 yaşındaki Ayşegül E'ye, eyleminde meşru savunma olduğu, meşru savunmada sınırı aşmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği gerekçesiyle ceza verilmedi.

PİKNİK TÜPÜ İLE DÖVÜYORDU

Kocaeli'nde de 15 yıl kocasından şiddet gören Damla K. piknik tüpünün demiriyle dövülmesinin ardından öldürüleceğini düşünerek tüple kocasına vurdu. Fikret K. öldü. Damla K. ise serbest bırakıldı. Damla K.'nın avukatının deyişiyle, serbest bırakılma kararı "Yüzde 1 rastlanan bir durum"du. Beraat eden Damla K. olayın yaşandığı geceyi, "Yemek hazırlamadığım için dövdü. Tüpün başındaki demiri çıkarıp yüzüme vurdu. Yüzümdeki acının aynısını o da hissetsin diye tüpü aldım. Yanında bıçakla yatıyordu. Tüple var gücümle vurdum yüzüne" sözleriyle anlattı.

BAYRAM ARİFESİNDE CEZA EVİNE GİRDİ

2012 yılında ise Sakarya Adapazarı'nda bayram arifesinde, 8 aylık eşini ütü kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 23 yaşındaki Gülfidan Kuşcuoğlu cinayeti meşru müdafa sınırları içerisinde işlediği gerekçesiyle ceza vermedi. Aynı sene Bitlis'te kendisini döven eşini öldüren kadına, cinayeti ''heyecan, korku ve telaş'' halinde işlediği gerekçesiyle ceza verilmemişti.

Avukat Beyza Sındıraç

SINDIRAÇ: Beraat kararı vermesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkin olanıdır

SABAH'a konuşan deneyimli hukukçu Avukat Beyza Sındıraç: "Her platformda dile getirdiğim gibi kadına karşı şiddeti engellemek için uluslararası sözleşme imzalamak değil kendi iç hukukumuzda bu konuda etkin kanunlar çıkarmanın yanında asıl önemli husus uygulamada hâkimlerimizin vereceği kararlardır. Ceza davalarında hakimlerin kararlarını verirken takdir yetkileri vardır ve Melek İpek davasında da Hakimin kadına yapılan zülmü değerlendirmesi ve hukuku çerçevede beraat kararı vermesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkin olanıdır.

Ülkemizde kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok çabalar harcandı ancak önüne geçilemedi. Çünkü ne kadar mevzuatı düzenlersen düzenle ne kadar uluslararası sözleşme imzalarsan imzala, uygulamada bu mevzuat hakimler tarafından yorumlanamazsa bu şiddetin önüne geçmek mümkün değil. İşte bu yüzden bu beraat kararı içtihat hukuku bakımından çok önemli bir emsal teşkil edecek ve ceza kanunumuzda ceza sorumluluğunu azaltan ve kaldıran sebepler bakımından meşru müdafanın yanında, örselenmiş kadın sendromunu düzenlenmesinin yapılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Avukat Dilan Erman ise, "Mahkeme heyetinin eylemi hukuka uygunluk sebebi olan meşru müdafaa kapsamında değerlendirilerek beraat kararı vermesi, işkence gören bir kadının, bir kere de mahkeme tarafından cezalandırılmasının önüne geçti. Melek İpek'in olaydan önceki süreçte sürekli darp ve işkenceye maruz kaldığı ortada. Olay tarihinde de eşi öldürüleceğini söylemiş. Artık bu eylem kaçınılmazdı. Bu nedenle meşru müdafaa çerçevesinde beraatına karar verilmesi adaletin tecellisi adına zorunluydu. Karar emsal teşkil eder" dedi.