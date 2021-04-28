Üsküdar Belediyesi akülü araçlar arızalandığında ücretsiz onarıyor!

Üsküdar Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araçlar hediye ediyor. Hediye etmekle kalmıyor arızalandığında onarımlarını da yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, akülü araçların uzun süre kullanılmadığında arıza verdiğini belirterek, bir sıkıntı olması halinde ücretsiz onarım yapıldığını duyurdu.

"ÜCRETSİZ ONARIM YAPIYORUZ"



Türkmen, sosyal medyadan "Biz de yeni öğrendik; bir süre kullanılmayan akülü araçlar arıza verebiliyormuş. Kısıtlamalardan dolayı akülü araçlarını kullanamayan engelli kardeşlerim araçlarını kontrol etsin. Bir sıkıntı varsa ücretsiz onarım yapıyoruz. Bayram sonrası için sıkıntı yaşasınlar istemeyiz" ifadelerini kullandı.