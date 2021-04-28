Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Belediyesi akülü araçlar arızalandığında ücretsiz onarıyor!
Giriş Tarihi: 28.4.2021 23:14

Belediyesi akülü araçlar arızalandığında ücretsiz onarıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar Belediyesi akülü araçlar arızalandığında ücretsiz onarıyor!

Belediye Başkanı , engelli vatandaşlara hediye ettikleri akülü araçların arızalanmaları halinde belediye tarafından onarıldığını açıkladı. Türkmen, “Biz de yeni öğrendik; bir süre kullanılmayan akülü araçlar arıza verebiliyormuş. Kısıtlamalardan dolayı akülü araçlarını kullanamayan engelli kardeşlerim araçlarını kontrol etsin. Bir sıkıntı varsa ücretsiz onarım yapıyoruz. Bayram sonrası için sıkıntı yaşasınlar istemeyiz” dedi.

Üsküdar Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araçlar hediye ediyor. Hediye etmekle kalmıyor arızalandığında onarımlarını da yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, akülü araçların uzun süre kullanılmadığında arıza verdiğini belirterek, bir sıkıntı olması halinde ücretsiz onarım yapıldığını duyurdu.

"ÜCRETSİZ ONARIM YAPIYORUZ"

Türkmen, sosyal medyadan "Biz de yeni öğrendik; bir süre kullanılmayan akülü araçlar arıza verebiliyormuş. Kısıtlamalardan dolayı akülü araçlarını kullanamayan engelli kardeşlerim araçlarını kontrol etsin. Bir sıkıntı varsa ücretsiz onarım yapıyoruz. Bayram sonrası için sıkıntı yaşasınlar istemeyiz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar Belediyesi akülü araçlar arızalandığında ücretsiz onarıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA