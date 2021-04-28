Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyudu, son anda ölümden döndü
Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:40

Uyudu, son anda ölümden döndü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Uyudu, son anda ölümden döndü

’un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İspir’den Yusufeli istikametine gitmekte olan Hayrettin Özden yönetimindeki pikap sürücüsünün uyuması sonucu büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İspir'den Yusufeli istikametine gitmekte olan Hayrettin Özden yönetiminde ki pikap sürücüsünün uyuması sonucu büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Baraj Gölü'ne düşmekten son anda yolun üstünde bulunan kayalara çarparak durabilen kaza sonrası yaralı halde araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün yardımıyla İspir Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyudu, son anda ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA