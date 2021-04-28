İstanbul yine F1 heyecanı yaşayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada Formula heyecanının yine İstanbul'da yaşanacağını açıkladı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Yerlikaya açıklamasında , "Değerli İstanbullular geçmiş yıllarda İstanbul'da F1 heyecanı yaşanmış ve İstanbul'un dünya çapında tanıtımı sağlanmıştı. Bu yılda Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda yaşanacak. F1 yarışları 12-13 Haziran'da #IntercityİstanbulPark'ta olacak." dedi.

Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak” | Video