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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:42 Son Güncelleme: 28.4.2021 19:58

Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “ heyecanı yeniden ’umuzda yaşanacak”

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak”

Valisi daha önce İstanbul’da düzenlenen F1 yarışlarının 12-13 Haziran tarihinde yeniden İstanbul’da yapılacağı müjdesini verdi.

İstanbul yine F1 heyecanı yaşayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada Formula heyecanının yine İstanbul'da yaşanacağını açıkladı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Yerlikaya açıklamasında , "Değerli İstanbullular geçmiş yıllarda İstanbul'da F1 heyecanı yaşanmış ve İstanbul'un dünya çapında tanıtımı sağlanmıştı. Bu yılda Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda yaşanacak. F1 yarışları 12-13 Haziran'da #IntercityİstanbulPark'ta olacak." dedi.

Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak” | Video

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Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak”
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