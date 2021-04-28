Zirai atıklar imha edilecek! Çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çevre kirliliği için adım attı. "Muğla İli, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi" ile kirliliğe neden olan atıklar imha edilecek. Örnek proje ile yılda, 456 lokasyondan 50 ton atık toplanarak imha edilecek. Ciddi bir çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklığında Muğla Valiliği bünyesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katkı ve destekleriyle başta Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Muğla'ya Hizmet Vakfı, MUÇEV ortaklığında doğa dostu bir projeye adım atıldı.

Birçok kurum ve kuruluş işbirliğinin yanı sıra Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üye firmalar, TİSİT (Tarım İlaçları Sanayi, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği.) üye firmalar, Ergün Enerji A.Ş, Muğla İlindeki Tarım Kredi Kooperatifleri, bitki koruma ürünü bayileri ile tedarikçileri, üretici firmaları, gübre dağıtıcıları ve üretici firmalar projeye katkı sundu.



Projede, bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının çevreye zarar vermemesi için toplanması ve imha edilmesi amaçlandı. Ayrıca proje kapsamında kırsalda farkındalık ve eğitim çalışmaları ile konu hakkında duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.



"YILDA 50 TON TARIMSAL AMBALAJ ATIĞI İMHA EDİLECEK"



İl Müdürü Barış Saylak proje hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Bu projeyi şekillendirmek hiç kolay olmadı. Bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bunu rakamlara döktüğümüzde işin ne kadar vahim ve acil çözümlenmesi gerektiğini bir kez aha gördük. Evet, 2020 Yılı verilerine göre İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 27.500 çiftçimiz bulunuyor. İlimize yıllık yaklaşık olarak 460 bin adet bitki koruma ürünü ambalajı giriş yapmaktadır. İlaç atıklarının biriktirildiği lokasyonlarda yoğun olmak üzere, İlimizde yaklaşık 1milyon 600 bine yakın plastik şişe formunda ve karton kutu, alimünyum torba, plastik çuval, jüt çuval, metal kutu formunda olmak üzere toplamda 59.737 ton gübre kullanılıyor. Bunlar kullanıldıktan sonra oluşan atıklar maalesef çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Toprağı, suyu, yeraltı suları hatta denizlerimizi kirletiyor. Buralarda yaşayan canlı popülasyonunu tehdit ediyor. Tabii doğrudan ve dolaylı yollardan da insan sağlığını tehdit ediyor. Bu da yaklaşık 50 ton atık demek. Bu proje ile yılda yaklaşık 50 ton atığı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi hedefliyoruz."





"456 LOKASYONDAN TOPLANAN ATIKLAR İMHAYA GİDECEK"



Saylak açıklamasına şöyle devam etti: " Bu ambalaj atıkları il geneli belirlenen 456 lokasyonda dizayn edilmiş konteynırlarda toplanacak. Ardından atık toplama aracımızla nakli sağlanarak bertaraf edecek firmaya teslim edilecek. Atık toplama aracımız "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre özel tasarlanıp, TSE den onay alınarak temin edilmiş, atıkların taşınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli lisans işlemleri tamamlamıştır." dedi.



"EĞİTİMLERLE KAMU FARKINDALIĞI İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"



Saylak şöyle devam etti: " Projede sadece atık toplamak ve imha etmek dışında, bu atıkların en çok bulunduğu kırsalda farkındalık yaratmak, duyarlılığı arttırmak istiyoruz. Sadece toplamanın çözüm olmadığını biliyoruz. Kamuda bu konuda duyarlılığı da sağlamalıyız. Pandemiye rağmen personelimize yönelik online eğitimlerimizi tamamladık. Şimdi tüm ekip olarak kırsalda bu projeyi destekleyen çalışmaları yapacağız. Konteynırlar yerlerini aldı. Sıra eğitimde… Eğitimlerle kamu farkındalığı için sahada olacağız."



"CİDDİ KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"



Açıklamasını "Bu projede en önemli sonuçlardan biri şu ki pestisitlerin su kaynaklarımızı, toprağımızı, çevremizi ve denizlerimizi kirletmesinin önüne geçeceğiz. Ulusumuz ve tüm insanlığın geleceği için olmazsa olmazımız sürdürülebilir tarım ve güvenilir gıda arzının kesintisiz devamını sağlamaktır. Her yönüyle önemli olan bu projede herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu geleceğe olan borcumuzdur. Bu proje geleceğe umut projesidir. Bize destek veren başta Muğla Valisi Orhan Tavlı Beye ve tüm paydaşlarla katılımcılara teşekkürlerimi sunarım." sözleriyle tamamladı.