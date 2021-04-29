Adıyaman’da kadın çiftçilere yönelik modern badem bahçeleri tesis edildi

'Kadın Eliyle Badem Yetiştiriciliği' Projesi kapsamında Adıyaman'ın Göksu Çayı Havzasında '10 kadın çiftçiye 5'er dekar alanda yarı bodur anaçlı badem çeşitleri ile bahçe tesis edildi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü Müdürü Ali Türker Yener; konuya ilişkin bilgi verdi.

Yener; Adıyaman'da badem yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirterek; "Adıyaman'da son yıllarda tesis edilen badem bahçeleri meyvelerini vermeye başlamış ve 2020 yılında 18 bin 323 ton badem üretimi gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibe oranında desteklenen "Göksu Çayı Havzasında Kadın Eliyle Badem Yetiştiriciliği Projesi" ile işlenebilir tarımsal arazi varlığı az ve küçük ölçekli olan Göksu Çayı havzasındaki Merkez, Besni ve Tut ilçelerine bağlı köylerde, birim alandan daha fazla verim alınabilecek, girdi kullanımı minimize edilecek ve bu sayede işletmelerin karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar liderliğinde yürütülen proje kapsamında, 10 kadın çiftçiye 5'er dekar alanda yarı bodur anaçlı badem çeşitleri ile bahçeler tesis edildi. Geleneksel üretim metotlarının yaygın olarak kullanıldığı bölgede, modern teknikler kullanılarak yarı bodur badem bahçeleri tesis edildi. Böylece, her bir 5 dekarlık alanda 200 adet yerine 500 adet badem fidanı kullanılarak birim alandan alınan verimin arttırılması sağlanacaktır. Toplam 50 dekar alanda uygulanan projede yer alan 10 kadın çiftçimizin; organik tarım uygulamalarına geçişi sağlanarak bölge halkının organik üretime teşvik edilmesi, birim alandan alınan verimin artırılması, işletme ölçeği küçük çiftçi ailelerine destek olunması ve üretici bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamındaki kadın çiftçilerimize özel yetiştiricilik, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılar ile ilgili eğitimler verilerek yöredeki diğer kadın çiftçilere örnek olmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Tut ilçesinde yaşayan çiftçi Çiğdem Yılmaz, başlatılan projeden son derece mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.