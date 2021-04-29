Anne ile kızı yangında öldü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'a ait evde önceki akşam yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Raşit ve Süleyman Yılmaz kardeşlerin ortak kullandığı ev ile Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazın kullanılan eve sıçradı. Yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangında Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz (60) ile kayınvalidesi Fatma Yılmaz (90) hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mevlüt Yılmaz ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.