Antalya'da 07 plakalar azınlıkta kaldı

Antalya giriş yolları Gazi ve Akdeniz bulvarında kilitlenen trafik saatlerce açılamadı. Yoğunluk yüzde yüze ulaşınca kent merkezinde kilitlenen trafik yoğunluğu nedeni ise 10 dakikalık yol 2 saatte çıktı. Kentte 07 plakalı araç görmek imkansızlaştı. Trafik polisleri ise uzun süredir böyle bir manzara ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre Antalya il geneline son 24 saatte 92 bin yabancı plakalı araç giriş yaptığı kaydedildi.

ANTALYALILAR KÖYLERE GİTTİ

Antalyalılar ise kısıtlamalar başlamadan Burdur, Isparta ve köylere gitti. Kentte gelişler kadar iki il ve köylere gidiş yollarında yoğunluk yaşandı. Yetkililer son 24 saatte kentte girişler kadar çıkışlarında inanılmaz bir nüfus kalabalığının köylere taşındığını kaydetti. Kentin yoğun nüfuslu Alanya ve Manavgat ilçelerine ise Ankara ve Konya'dan toplamda 87 bin araç girişi olduğu kaydedildi.