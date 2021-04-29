Antalya'da hortum felaketi!





Zararının büyük olduğunu söyleyen Hüseyin Kartal, sadece serasının parçalanmadığını içinde bulunan domates fidelerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Sımandır Mahalle Muhtarı Mustafa Demir de hortumun neden olduğu zararın karşılanması için ekiplerin inceleme yaptığını söyledi.