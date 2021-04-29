Başkan Bayık işçileri altınla ödüllendirdi

Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kısıtlama günlerine denk gelmesi nedeniyle, kutlama ve ödül törenini erkene alan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, BELEDİYE-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak, AK Parti İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Kemal Beyret, Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve işçilerin katıldığı programda düzenledi. Programda Temizlik İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü'ne bağlı işçilere ödül verildi.

Gerçekleştirilen ödül töreninin ardından konuşan Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak; "Göreve geldiği günden beri, çalışan işçisine her zaman değer veren Hilvan Belediye Başkanımız Sayın Aslan Ali Bayık'a şahsım, sendikam ve işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Hilvan çalışan işçilerimizde güzel diyerek söze başlayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; "Bu kardeşlerimizin belediyemize ve Hilvan'a çok büyük emekleri var. Bu nedenle bugün kendilerini ödül vermekten gurur duyuyorum. Ben daha önce Şanlıurfa Belediyesi'nde çalışırken, işçi kardeşlerimizin mesai gözetmeksizin hangi şartlarda çalıştığını çok iyi biliyorum. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

18 günlük tam kapanmayla ilgili de çağrıda bulunan Bayık; "Her ne kadar zor zamanlar geçirsek de, tüm bu zorlukları hep birlikte kol kola, omuz omuza geçireceğiz. Hilvanlı hemşerilerimden biraz sabırlı olmalarını ve bu kısıtlama sürecinde evlerinde kalmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.