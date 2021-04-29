‘Bebeğe hem parasız baktık, hem suçlu olduk’

Antalya büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan Kadir Tezcan, CHP'li Muhittin Böcek göreve başladıktan 2 ay sonra sorgusuz sualsiz tazminatsız işten atıldı. Bir tanıdığı "Çocuk bakar mısınız?" deyince Tezcan çifti "Evet" dedi. Baba İsmail A, 2019 Ekim'inde 2 bin 500 lira ücret ve sigorta karşılığı o zaman 5 aylık olan kızı N.A.'yı aileye bıraktı. Tezcan ailesi bebeğe kendi çocukları gibi baktı. Ancak İsmail A. aileye para ödemedi. Üstüne üstlük Tezcan'ı 40 bin lira dolandırdı. Tezcan ailesinin yaşadıklarının gazetelerde yer alması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri N.A.'yı önceki akşam aileden aldı. Tezcan çifti bebeği teslim ettikten sonra ikinci şoku yaşadı. İsmail A.'nın şikâyetçi olması üzerine "Bebeği alıkoymak' suçundan Tezcan çiftinin ifadesine başvuruldu. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Tezcan çifti, "1.5 yıldır N.A.'ya kendi çocuğumuz gibi baktık. Hatta çocuklarımızın harçlıklarından kesip N.A.'nın ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi suçlu duruma düştük" diyerek tepkilerini dile getrdi.