Bill Gates yalanı

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi aldığına ilişkin iddialar, sosyal medya ve bazı bazı yerel haber sitelerinde yer aldı. Bunun üzerine, fırsatçılar "Bill Gates'e komşu olacaksınız" diyerek gurbetçilere 8 bin Euro'ya parsel satmaya başladı. Ancak Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında 'Gates' ya da 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmadı. Emlakçılar ve uzmanlar, arsa spekülatörlerine karşı halkı uyardı. Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken şunları söyledi: "Hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman bu ortaya çıksın istemez. Özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum. Çok insan yatırım yaptı. Hızla bunları değerlendirmek istiyorlar. Pandemiden dolayı da değerlendirme olanakları yok. Bunun tek yolu, böyle sansasyonel haberlerle piyasayı canlandırıp yüksek fiyata satabilmek."Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda vatandaşların yalanlara kulak asmaması istedi. Tekirdağ'da 32 yıllık emlakçılık yapan Hasan Alçam, "İnsanları böyle kandırıyorlar" diye konuştu. Tapu yetkilileri de son bir yılda bölgedeki parça parça veya toplu olarak bir kişi, yerli veya uluslararası bir şirkete arazi satışı olmadığını söyledi. Yetkililer, "Bazı açıkgözler 'Bill Gates'e komşu olacaksınız' diyerek satmak istedikleri arazileri değerinden fazla bir paraya satmak istiyor. Vatandaşlar böyle sözlere kanmasın" dedi