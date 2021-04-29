Bir Dilek Tut Derneği hasta çocuklara umut olacak

Bir Dilek Tut Derneği, 29 Nisan Dünya Dilek Günü'nde "Dilek Umutla Başlar, Umut Seninle Başlar" sloganıyla yeni kampanyalarını duyurdu. Dünya Dilek Günü, dünyanın 51 ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de 29 Nisan 2010'dan beri çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) bu yılki kampanyasını "Dilek Umutla Başlar, Umut Seninle Başlar" sloganıyla duyurdu. Kampanya kapsamında bireyler "https://fonzip. com/birdilektut/kampanya/29- ni-san-dunya-dilek-gunu" linki üzerinden dilek çocuklarına bağışta bulunabilecek. Şirketler ise hem sosyal medyalarından yapacakları paylaşımlarla hem de bağış yaparak dilek çocuklarına destek olabilecekler. Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut) CEO'su Füsun Kuran "Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkânsız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçlerle çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, 'imkânsız' kavramını zihninden silebilmek" dedi.