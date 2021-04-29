Bir teknoloji vurgunu daha! Kapıya zincir vuruldu yüzlerce mağdur var

Ava Premium, Ava Mobil uygulama hizmetleri adı altında kurulan, site üzerinden yatırımcılarının çevrimiçi ve haftalık olarak kazanç sağladıkları bir şirketti. İddiaya göre, internet ve bazı sosyal medya platformlarında reklamı dönmeye başlayan siteye katılım artmıştı.

12 MART'TA SİTEYE ERİŞİM SAĞLANAMADI

Siteye kayıt olan kullanıcılara kullanıcı ID ve şifre tahsis ediliyordu. İstanbul Şişli'de ofisleri bulunan şirketin internet sitesine erişim 12 Mart'ta kapandı. Cuma günü siteye erişmek isteyen bazı yatırımcılar, yazılımsal sıkıntılar nedeniyle siteye erişilemediğine dair uyarı aldı. Bunun üzerine milyonlarca kullanıcı, sitenin müşteri temsilcilerine ulaşıp durumu sorduğunda ise arızanın pazartesi günü giderileceğini öğrendi. Ancak pazartesi günü gelmesine rağmen siteye erişim sağlanamadı. Yüksek kâr elde edeceği düşüncesiyle paralarını söz konusu şirkete yatıran yüzlerce mağdur yatırımcı, paralarını geri talep ettiğinde elleri boş kaldı. Bunun üzerine mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.

ÖRGÜTLÜ EYLEM TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetlerin ardından olayla ilgili çok sayıda soruşturma başlattı. Soruşturmalarda vatandaşların şikayetçi olduğu sitenin yetkilileri ile ilgili birden farklı isim belirtilmişti. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi. Söz konusu dosyalarda şirketin milyonlarca liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan yatırımcılar, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle şirkette herhangi bir muhatap bulamadıklarını anlattı.

KAPIYA KİLİT VURDULAR

Soruşturmada Ava Premium şirketinin yöneticilerinin ise Teoman O. ve Serhan K. olduğu belirlendi. Şirketin sicil gazetesinde belirlenen adreslerine operasyon yapıldı. Lüks bir rezidanstaki ofis boşaltılmış, kapıya kilit vurulmuştu. Söz konusu şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin tespit edilmesi çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ofis olarak kullanılan dairenin, 13 Mart günü boşaltıldığı ve ev sahibine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Mağdurlardan F.Ç., "Ava Premium'a ilk yatırımımı 22 Aralık tarihinde yaptım. Bin lira gibi bir rakamla başladım. Kısa zamanda param 10 katı oldu. 12 Mart itibariyle siteye erişim sağlayamadım veya yetkili birimi bulamadım. Benim gibi binlerce insan var" diye konuştu.





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