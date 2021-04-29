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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Bu fotoğrafa bakın ve evinizde kalın

Bu fotoğrafa bakın ve evinizde kalın

Ameliyathanede fenalaşınca ayağına takılan serumla operasyona devam eden kahraman doktor SABAH’a konuştu: Pandemide hepimiz çok yorulduk, bize yardımcı olmak için lütfen evde kalın

Uludağ Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut ameliyathanedeki fotoğrafıyla günden oldu. "Fedakarlığın fotoğrafı" büyük beğeni aldı. Basut o anları anlattı:
Ameliyat benim sorumluluğumdaydı, bırakamazdım. Hastamın yüz felci olmaması için hasar vermeden çıkarmam gerekiyordu. Benim yerimde hangi hekim olsa aynı şeyi yapardı.

Pandemide tüm sağlık çalışanları çok yoruldu. Bu fotoğrafla toplumu kurallara uyarak bizlere destek olmaya çağırmak istedim.
Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan Anadolu'ya yoğun bir akış başladı. Bu akış İstanbul'daki tüm vakaların bütün Türkiye'ye dağılması demek. Elbette biz sağlıkçılar da herkes gibi yakınlarımızı özlüyoruz. Ama toplumun sağlığı için bu dönemde herkesin evinde kalması şart.
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Bu fotoğrafa bakın ve evinizde kalın
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