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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:35

Çaldığı hayvanlara yem de çaldı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Çaldığı hayvanlara yem de çaldı

ilçesinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığının faili çaldığı hayvan ve yemlerle birlikte yakalandı. Hırsızlık şüphelisi; yemleri, hayvanlar aç kalmasın diye çaldığını söyledi.

Safranbolu'da bir köyde 5 gün önce meydana gelen hırsızlık olayında küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırma sonunda olaydan 48 saat geçmeden 1 kişi tespit edilerek çaldığı hayvanların bir kısmı ve yem çuvalları ile birlikte yakaladı. Şahıs yemleri hayvanların aç kalmaması için çaldığını belirtti. Şüpheli şahsın ailesi tarafından 4 küçükbaş hayvan ile 3 çuval yem, mağdura teslim edilmiş olup çalınan diğer malzemelerin bulunması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Çaldığı hayvanlara yem de çaldı
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