Çaldığı hayvanlara yem de çaldı

Safranbolu'da bir köyde 5 gün önce meydana gelen hırsızlık olayında küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırma sonunda olaydan 48 saat geçmeden 1 kişi tespit edilerek çaldığı hayvanların bir kısmı ve yem çuvalları ile birlikte yakaladı. Şahıs yemleri hayvanların aç kalmaması için çaldığını belirtti. Şüpheli şahsın ailesi tarafından 4 küçükbaş hayvan ile 3 çuval yem, mağdura teslim edilmiş olup çalınan diğer malzemelerin bulunması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.