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Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:20 Son Güncelleme: 29.4.2021 23:20

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'nda 'dan 'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ceviz kabuklarının içine gizlenmiş 153 kilo 550 gramlık afyon sakızı Türkiye'ye sokulmak istendi. Afyon sakızları Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan tırda bulundu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada: "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir tır aracı hakkında verilen arama kararına istinaden yapılan aramada 87 çuval içerisinde daralı ağırlığı 153 kilo 550 gram uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak şüpheliler B.G. Ö.K. ve A.H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
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