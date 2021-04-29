Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bitlis'te

Beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Bitlis'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis Merkezde devam eden Dere Islah Projesi kapsamında yıkılan binaları inceleyerek, dere üstünde bulunan esnaflarla bir araya geldi.

Esnafların sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, "Tarihe Vefa projesini yapacağımızı ve buradaki kadim değerlerimizi, kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Esnaflarımızla gönül birliği içerisinde bu projemizi yürütüyoruz" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kurum, Bitlis Valiliğine geçerek burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valilikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının millet bahçelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışma yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Daha önce Bitlislimiz için 2023'e giden yolda daha güçlü Bitlis için yapılması gerekenleri istişare ederek vatandaşlarımızla birlikte bu projelerimizi paylaşmıştık. Bir kısmı için uygulamaya başladık. Bir kısmı içinde proje çalışmalarına başladık. Bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bitlisimize 12 milyarlık bir yatırım yaptık. Bunun 2,5 milyarlık kısmı da Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle yapıldı. Bitlisimizde önemli bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. 50 bin metrekarelik alanda Mutki Köprüsü ile başlayıp, Ulu Cami meydanına kadar gelen bölgede önemli bir aksı dere üzerinde kalıyor. Dere güzergahı üzerinde vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenliği için taşkın riski bulunmaktadır. Daha önce de bu alanda Tarihe Vefa projesini yapacağımızı ve buradaki kadim değerlerimizi, kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bu çerçevede bugüne kadar 43 milyon liralık kamulaştırma süreci yürüttük. Diğer taraftan buradaki vatandaşlarımızın taşınması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle ticari ünite ve ofislerden oluşan bir ticaret merkezi inşası yaptık ve buradaki 217 bağımsız birimi şehrin içindeki esnaflarımıza verdik. Diğer taraftan bu alanlar riskli yapılardan ibaret. Riskli yapı tespitini önümüzdeki hafta itibari ile bakanlığımızdan gelecek heyetler tespit edeceğiz. Bu çalışmaları Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Bakan Kurum, dere ıslah projesinin tamamlandığında vatandaşlarının bu bölgede 7 gün 24 saat vakit geçireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje bittiğinde 50 bin metrekarelik alanda şehrin bu bölgeleri nefes alacak.Mutki köprüsü ile başlayıp, Ulu Cami bölgesine kadar gelen alanı, dere güzergahı kenarındaki vatandaşlarımızın, Bitlis'in hatta bütün bu bölgenin 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşacak. Dere güzergahına bakan cephelerle ilgili sokak sağlıklaştırması ve bina giydirmeleri projelerini de Bitlis Belediyemize hibe ve kredi vermek suretiyle hayata geçireceğiz. Derenin her iki tarafındaki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmış olacağız. Burada vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde gezmesini sağlamış olacağız. Bugün bizleri kabul eden ve misafirperverliği en üst seviyede tutan tüm Bitlisli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Bakan kurum açıklamalarının ardından Bitlis Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra Emniyet ve Jandarma Komutanlığının içinde yer alacağı kompleksin yapılacağı arazide de inceleme yaptıktan sonra Bitlis'ten ayrıldı.