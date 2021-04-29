Dedelerin kavgası kanlı bitti 90 yaşında katil oldu

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Boğaz Mahallesi'nde yaşayan Hüsnü Doğdu (87) ile komşusu Osman Avcı (90) arasında önceki gün çöp dökme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Doğdu, çöpünü konteynere dökmeye indi. Bu sırada Avcı, pompalı tüfekle Doğdu'ya ateş etti. Başından ve sırtından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin vurulduğunu gören Zekiye Doğdu olay yerine koştu. Avcı bu kez de Zekiye Doğdu'ya ateş etti. Sol elinden vurulan yaşlı kadın da eşinin yanına düştü.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Zekiye Doğdu burada tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Hüsnü Doğdu ise ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Hüsnü Doğdu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Babasının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen oğul Zeki Doğdu, "Aralarında hiçbir sorun yoktu. Çöp yüzünden tartışma çıkmış. Osman Avcı da ateş etmiş. Babam bir hiç yüzünden öldü. Annem hastanede. Yaşananları aklım almıyor" dedi. Bu arada olaydan sonra kaçan zanlı ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.