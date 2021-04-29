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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:19

Diyanet'ten 'çocuk isimleri' fetvası

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Diyanet'ten 'çocuk isimleri' fetvası

, vatandaşlardan gelen, "Çocuğa isim koyarken nelere dikkat etmeliyiz?" sorusunu cevapladı. Kurul, "Anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel bir isim vermektir.

Nitekim Hz. Peygamber, insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek 'Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.' buyurmuştur. Konulacak isimlerin mutlaka Arapça olması ve bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekmez. Çocuğa isim koyarken dikkat edilecek husus, yadırganmayacak güzel anlamlı bir isim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Diyanet ayrıca 'Çocuğu dünyaya gelen bir kimse ne yapmalı ne nasıl dua etmelidir?" sorusunu da yanıtladı. Diyanet, "Hz. Peygamber (s.a.s.), yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kamet getirilmesini tavsiye etmiş ve bizzat kendisi, torunu Hz. Hasan'ın sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kamet getirmiştir. Dolayısıyla, çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak isminin verilmesi sünnettir. Bunu babası veya aile büyüklerinden başka birisi de yapabilir" cevabını verdi.

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Diyanet'ten 'çocuk isimleri' fetvası
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