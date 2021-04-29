Doktor Süleyman Törehan Tarık'a acı veda!

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirerek 2020 yılı Mayıs ayında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atanan ve pandemi servisinde 3 ay görev yapan genç doktorun 3 ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olan hemofagositik lenfohistiyositoz sebebiyle ciğerlerinde problemler oluştuğu anlaşıldı.