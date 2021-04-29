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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:33

Doktor Süleyman Törehan Tarık'a acı veda!

DHA
Doktor Süleyman Törehan Tarık'a acı veda!

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor Süleyman Törehan Tarık, bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. 26 yaşındaki talihsiz doktor, memleketi ’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları ise sinir krizleri geçirdi…

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor Süleyman Törehan Tarık şehir mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirerek 2020 yılı Mayıs ayında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atanan ve pandemi servisinde 3 ay görev yapan genç doktorun 3 ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olan hemofagositik lenfohistiyositoz sebebiyle ciğerlerinde problemler oluştuğu anlaşıldı.

Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Doktor Süleyman Törehan Tarık'a acı veda!
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