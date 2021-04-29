Düşük kaliteli beton ve proje hataları öldürmüş

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 115 kişiye mezar olan 8 bina ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda binaların yıkılmasının standartlara uygun olmayan düşük kaliteli malzeme kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirtildi. Daha önce 7 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 8 binada 115 kişi ölmüş, 72 kişi yaralanmıştı.Gözaltına alınanlar arasında Rızabey Apartmanı'nın statik proje müellifi T.K., aynı apartmanın yöneticileri R.B., A.A., R.B., İ.A. ve izinsiz tadilat yapan M.K., Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü G.U., Doğanlar Apartmanı'nın sürveyanı H.B.S., Emrah Apartmanı'nın sürveyanı E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü K.K., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın Kooperatif Yöneticisi E.P.T., Rızabey Apartmanı'nın sürveyanı D.K., yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen T.Ö.'nün bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.