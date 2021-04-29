Eşi azmettirdi, kocası vurdu

Adana'nın ilçelerinden Seyhan'a bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde 26 Nisan'da; Bahar Bilgiç, Volkan Yılmaz'ın kendisini rahatsız ettiğini ve fuhşa sürüklemeye çalıştığını eşi Murat Bilgiç'e anlattı. Bunun üzerine Murat Bilgiç, Volkan Yılmaz'ın işyerine giderek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Bilgiç, yanında getirdiği pompalı tüfeğin tetiğine basarak Yılmaz'ı kolu ve göğsünden yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Murat Bilgiç ve eşi Bahar Bilgiç gözaltına alındı. Murat Bilgiç, Volkan Yılmaz'ın eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını, eşini korumak için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

"Azmettirici' olmakla suçlanan Bahar Bilgiç ise Volkan Yılmaz'ın kendisini rahatsız ettiği, bu durumu eşine anlatıp, ondan yardım istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Bilgiç çifti tutuklanırken, tedavisi süren Volkan Yılmaz'ın da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.