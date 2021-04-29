İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasının ardından Şişli Mecidiyeköy'da bir alışveriş merkezinin önündeki şüpheli paket korku ve panik yarattı. Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan inşaat malzemeleri çıktı.

İstanbul'da önceki gün Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi otogarında 5 kilo patlayıcı olayının yaşanmasından sonra İstanbul'daki şüpheli paketler daha hassas şekilde kontrol ediliyor. Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin önüne bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı. AVM'nin güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve bölgedeki vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Bölgeye yakın yerdeki trafik kesildi. Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi, kontrollü olarak patlattı. Valizden, inşaat malzemeleri ve kıyafet çıktı.