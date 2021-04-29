Güngören'de bina girişinde yangın: Bir kadın dumandan etkilendi

Olay, Güngören Meraşal Çakmak Mahallesi Çağatay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Yangından dolayı duman binaya doldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.





1 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Annesinin dumandan etkilendiğini gören bir çocuk ambulansın yanına gelerek ağladı.





Yangında binada hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.