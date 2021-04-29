Hapis hayatını yıkıp şampiyon oldular

İstanbul Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı'nın altın kızları Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci önceki hafta İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinden iki altın ve bir gümüş madalyayla döndü. Sporla tanışana kadar evde hapis hayatını yaşadıklarını belirten iki sporcu, yaşadıkları zorlu süreci SABAH'a anlattı. Zübeyde Süpürgeci şöyle konuştu:Atletizme, Bağcılar Belediyesi'nde sporcuların şoförlüğünü yapan bir komşumuzun teşvikiyle başladım. "Bir Hamide'miz var, Zübeyde'miz neden olmasın" dediler. 10 yıl önce o gün ilk adımımı attım ve bir daha da geriye bakmadım. Hayatımın en önemli dönüm noktası oldu. Evimdeki hapishanemi yıkıp, yeni bir hayat kazandırdım kendime.Spordan önce kuzenlerinden başka arkadaşı olmayan bir insandım. Spora başlamamla birlikte yeni anıları yeni hedefleri olan bir insana dönüştüm. Spor bize çok şey kattı. Eskiden ailemden bağımsız sokağa çıkamazken şimdi tek başıma dünyayı gezebiliyorum. Trafik kazasıyla 9 yaşında yürüme yetisini kaybeden Hamide Doğangün ise şöyle konuştu:Kazadan sonra hayatım tepetaklak olmuş, evde kısılı kalmıştım. Karanlık bir süreçti. Annem de eve hapsolduğumu görünce Bağcılar Belediyesi'ne giderek beni spor akademisine kaydetmiş. Onun ısrarıyla başladım. Oraya gittiğimde yalnız olmadığımı bilmek beni motive etmişti. Yeni bir serüvene başlamış gibi hissettim o gün. Bağcılar'da doğup Bağcılar'da büyüdük, olimpiyatlara da Bağcılar'dan gidiyoruz. Ömer Cantay gibi bu alanda öncü olmuş isimlerle çalışıyoruz. Diğer antrenörler saha kenarından kronometreyle süre tutarken, eğitmenimiz bizimle beraber yarışıyor.Bu yolculukta bizi en çok motive eden ödül kürsüye çıktığımızda duyduğumuz İstiklal Marşı. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. En büyük hayalimiz orada da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımız dalgalansın yeter.