Hastanede hemşireyi rehin almıştı! Yargılama bugün başladı

Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgilisine ulaşamadı. Sevgilisine ulaşmak için ablasının Şişlide çalıştığı bir tıp merkezine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ramazan K., ile hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgilisine ulaşamadı. Sevgilisine ulaşmak için ablasının Şişlide çalıştığı bir tıp merkezine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ramazan K., ile hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. Ramazan K.'nın bu süreçte Şeyma D.'ye altın ve para verdiği ancak evli olduğunu öğrenince ayrıldıkları için geri istediği altın ve paraları geri vermediği, ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K.'nın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine gittiği belirlendi. Olay yerinde bir şekilde temin ettiği bıçakla Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Yarım saat boyunca rehin kalan hemşire emniyet güçlerinin oyla müdahalesiyle kurtulurken genç kadın aldığı bıçak darbesi ile yaralandı ve Şişli eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ



Olay yerinde gözaltına alınan 29 yaşındaki Ramazan K. adliyeye sevk edildi. 'Amacım zarar vermek değildi. Amacım Hayrünisanın ablasını görmekti' diyerek kendisini savunulan genç adam, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklamaya sevk edilmişti.





TUTUKLANDI



Sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan Ramazan K. Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ramazan K.'nin genç kadına yönelik rehin aldığı sırada basit olmayan ve hayati tehlikesi olacak yaralayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilmişti.



DAVA AÇILMIŞTI



Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Sanığın yargılanması bugün başladı. Tutuklu Ramazan K., salonda hazır edildi. Müşteki Hayrünisa C., duruşmaya katılım sağladı.



"YARALANMIŞ"



Sanık Ramazan K., savunmasında "Kendisiyle şahsı bir sıkıntım yok. Ablasına borç verdim, bana ödemesini yapmadı. Ablasına ulaşamadığım için Hayrünisa'ya defalarca paramı istediğimi söyledim. Beni tehdit etmeye başladılar. Hastaneye gittim Hayrünisa'yı gördüm ve 'Ablanı ara paramı getirsin' dedim. Kendisine zarar vermek istemedim. Polisler geldi ve o esnada Hayrünisa yaralanmış." diyerek savunmasını gerçekleştirdi.



OLAYI ANLATTI



Müşteki Hayrünisa C., söz alarak olayı anlattı. Genç kadın, "Ablamla ilişki yaşadığını biliyordum görüşmüşlüğüm yoktur. Ablamla ayrıldıktan sonra Ramazan'dan haberim oldu kendisini rahatsız ettiği için sürekli ağlıyordu. Çalıştığı hastaneden Ramazan yüzünden ayrıldı.Ablamın peşini bırakmadı numarasını kötü sitelerde paylaştı. Ablam Şeyma, Sosyal medya hesaplarını kapatınca Ramazan ona ulaşamadı. Sonrasında bana ulaştı ve rahatsız ederek hakaret etmeye başladı. En sonunda Ramazan'a sordum 'Ne istiyorsun?' diye kendisi ablamla birlikte olduğu süre zarfında harcadığı paraları istedi, alacağı parayı 'Köpeklere yedireceğim' dedi. 29 aralıkta nöbetteyim sosyal medya hesaplarından tehdit mesajları almaya başladım 'Senin yüzüne kezzap atacağım' dedi. Olay günü mola dönüşü oturdum merdivenlerden biri çıkıyordu gördüğümde tanıyamadım, hasta yakını olmadığını anladım. Bana 'Hayrünisa ablan nerede ?' diye sordu. Montunun arasındaki bıçağı gösterdi otur şuraya hiç biryere gitmiyorsun dedi. Koltuğa oturttu gelenleri tehdit etmeye başladı. Bugün burada kan akacak dedi. Ablam arattı 'Paramı getir kardeşin elimde. Onuda senide öldüreceğim' dedi. Polisler geldi ikan etmeye çalıştılar. Sürekli 'Ablasıyla kardeşi bugün ölecek iki üç ay yatar çıkarım' dedi. Emniyet müdürü üzerine atlamış ama hatırlamıyorum. Bıçaklandığım için bi anda fırladım onun yüzünden yoğun bakımda kaldım. Şikayetçiyim." dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ



Duruşmada sanığın savunması ve müştekinin ifadesinin ardından tanıklar dinlendi. Hastane çalışanı Ali Ö., "Şahıs, Hayrünisa'nın yanına geldi. Montunun altındaki bıçağı çekti ve boğazına dayadı. Ölüm tehditlerini savurdu, ablasını arattı. Emniyet müdür üstüne atlarken bilinçli bir şekilde bıçağı Hayrünisa'ya sapladı" diyerek ifadesini sonlandırdı. Diğer tanık olan hastane teknik çalışanı Tayfun K., "Olay günü boya işleri yapıyordum. Alet çantamda, malzemelerim arasında kesici alet yoktur" dedi.

ABLA ŞEYMA KONUŞTU

Kendisini takıntı haşine getiren eski sevgilisi yüzünden kız kardeşi yaralanan abla Şeyma D.,duruşmaya katıldı. İfade veren Şeyma, "Kendisine 'Ben artık görüşmek istemiyorum' dedikten sonra sürekli öldürmekle tehdit etti. öŞehir değiştirmek zorunda kaldığım için Antalya'ya yerleştim. Sürekli çalıştığım yeri öğrenip rahatsız etti. İş değiştirmek zorunda kaldım. Kendisine kesinlikle borcum yoktur. 4 ay beraber yaşamak zorunda kaldık evden kovulduğunu söyledi. Bende ev arkadaşı bulup ayrıldım. Kardeşimi bulmuş öldürme kastıyla gittiğine eminim. Olay günü uyuduğum esnada kardeşim aradı 'Abla gel beni öldürecek' dedi. Tek maksadı öldürmekti sürekli öyle tehditler ediyordu. Şuanki tek pişmanlığı öldüremediği içindir. " diyerek ifadesini gerçekleştirdi.



"KORKUYORUM ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Mahkeme, sanığın tutuklu haline devam vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışında Hayrünisa C., "Siber zorbalığa uğradım en sonundada canıma kastetti. Korkuyorum, çıkmasını istemiyorum. Eğer serbest bırakılırsa eminim bana, evladıma, ablama ve aileme zarar verecek. En başından beri istediği şey buydu." açıklamasında bulundu.