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Giriş Tarihi: 30.4.2021 00:04 Son Güncelleme: 30.4.2021 00:07

İnşaatta çalışan iki kafadar yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldı

İHA
İnşaatta çalışan iki kafadar yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldı

’in ilçesinde inşaatta çalışan iki kafadar, inşaattan arta kalan malzemelerle yaptıkları ahşap sal ile denize açıldıktan sonra mahsur kaldı. Akıntıya kapılan iki kafadarı kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Ordu'dan Ayvalık'a gelerek inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı isimli iki kafadar, inşaattan arta kalan malzemelerle tekneye benzer basit bir sal yaptı. Yaptıkları sala binip, ellerinde inşaat kalaslarını da kürek olarak kullanıp denize açılan iki kafadar, denizin akıntısına kapıldı.

Sürüklenmeye başlayan Çelebi ile Hızlı paniğe kapılınca, aynı inşaatta çalışan diğer arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, kıyıdan epey uzaklaşan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı'nın bindiği salı kıyıya çekerek iki kafadarı kurtardı.
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İnşaatta çalışan iki kafadar yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldı
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