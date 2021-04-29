İstanbul Havalimanı 63 bin uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 1 Ocak-28 Nisan tarihleri arasındaki verilere göre İstanbul Havalimanı'ndan 63 bin 64 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nı 53 bin 921 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Amsterdam Havalimanı 52 bin 532 uçuşla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Frankfurt Havalimanı ise 52 bin 464 uçuşla dördüncü sırada yer aldı.

BU GURUR HEPİMİZİN

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz! Ocak - Nisan aralığında Eeurocontrol verilerine göre diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.