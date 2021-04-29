İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu!





Mardin'e gidecek olan İbrahim İbrahimoğlu,"Ayın 18'ne kadar Mardin'de kalacağım. Tüm ailem orada, ailemin yanına gideceğim. Bu zamanı orada değerlendirmek istiyorum. Son gün diye yollarda çok yoğunluk var. İnsanlar çok mağdur oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Virüsten korunmak için kapanma oluyor. Böylece virüs kırsallara akıyor" dedi.