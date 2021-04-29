İstanbul'da erken ezan iddiası! 'Duyunca iftarımızı açtık'





Bir başka mahalle sakini Sait Cansız, "Dışarı çıktım ezan okunuyor. Saatime baktım daha 8-9 dakika var. Ben açmadım ama bizim gelin neredeyse yiyordu. Televizyonu açtım baktım daha vakit vardı. Dolayısı ile ben orucumu açmadım" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Müftülüğü ise iddiaların aksine böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti.