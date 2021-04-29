İstanbul'da sır cinayet! Ahırda bulundu...

Sertaç Y.'nin yanında çoban olarak çalışan ve hayvanlar ile ilgilenen Şakir K. ile patronu Sertaç Y. arasında son zamanlarda problemler yaşanmaya başladı. Sürekli tartışan ikilinin zaman zamanda kavga ettikleri iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çıkan tartışmanın ardından Sertaç Y., işçisi olan Şakir K.'yı işten kovdu. Dün gece komşusuna giden Sertaç Y. kaldığı yere tekrar geldiğinde odasının dağıldığını ve bir miktar parasının kaybolduğunu fark etti. Sertaç Y. parasının kaybolduğunu fark edince olayı komşularına anlattı. Yaşananlardan birkaç saat sonra ahıra gelen komşuları Sertaç Y.'yi silahla öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.